В РФ обвинили YouTube в манипулировании протестующими
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На митинге в Москве, который прошел 10 августа, протестующими манипулировали с помощью YouTube. Так считает председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве", - сказал Климов.
Российский сенатор утверждает, что люди начали получать информацию из каналов, на которые не подписывались. Он добавил, что таким образом россиян провоцировали участвовать в акциях протеста.
Роскомнадзор, в свою очередь, потребовал от Google прекратить рекламировать акции протеста. В российском ведомстве заявили, что отказ компании реагировать будет расцениваться как вмешательство в "проведение демократических выборов в России".
Напомним, 10 августа, в Москве прошла четвертая акция протеста в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.
Сообщалось о 225 задержанных в Москве и 352 задержанных в других городах Российской Федерации. А в ходе массовых гуляний, которые начались после митинга, задержали почти 250 человек.