У РФ заявили про арешт ще двох “українських диверсантів”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Криму арештували ще двох членів “диверсійної групи Міноборони України”. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Київський районний суд Сімферополя, передає УНН.
“Затримано та заарештовано ще двох українських диверсантів”, — повідомили в суді.
Зокрема, як повідомляє видання, один з них — полковник Головного розвідуправління України Олексій Стогній, другий — український офіцер Гліб Шаблій.
Чоловіки були затримані і арештовані минулого тижня, проте відомо про це стало тільки в понеділок. Судове засідання пройшло в закритому режимі, чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці. Встановлено їх зв’язок з трьома раніше затриманими диверсантами.
“Усі п’ятеро затриманих є учасниками однієї диверсійної групи, що діє в Севастополі”, — сказав співрозмовник агентства.
Як зазначається, “українські розвідники працювали в Криму під прикриттям, вели спостереження за об’єктами Чорноморського флоту, а також планували диверсії на інфраструктурних об’єктах”.
Нагадаємо, 10 листопада Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.
В українському Міноборони спростовують дані про затримання українських військових на півострові.