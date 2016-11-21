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У РФ заявили про арешт ще двох “українських диверсантів”

У РФ заявили про арешт ще двох “українських диверсантів”

Київ • УНН

 • 9325 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Криму арештували ще двох членів “диверсійної групи Міноборони України”. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Київський районний суд Сімферополя, передає УНН.

“Затримано та заарештовано ще двох українських диверсантів”, — повідомили в суді.

Зокрема, як повідомляє видання, один з них — полковник Головного розвідуправління України Олексій Стогній, другий — український офіцер Гліб Шаблій.

Чоловіки були затримані і арештовані минулого тижня, проте відомо про це стало тільки в понеділок. Судове засідання пройшло в закритому режимі, чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці. Встановлено їх зв’язок з трьома раніше затриманими диверсантами.

“Усі п’ятеро затриманих є учасниками однієї диверсійної групи, що діє в Севастополі”, — сказав співрозмовник агентства.

Як зазначається, “українські розвідники працювали в Криму під прикриттям, вели спостереження за об’єктами Чорноморського флоту, а також планували диверсії на інфраструктурних об’єктах”.

Нагадаємо, 10 листопада Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.

В українському Міноборони спростовують дані про затримання українських військових на півострові.

Українські Національні Новини

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