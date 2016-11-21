В РФ заявили об аресте еще двух "украинских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Крыму арестовали еще двух членов "диверсионной группы Минобороны Украины". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Киевский районный суд Симферополя, передает УНН.
"Задержаны и арестованы еще двое украинских диверсантов", - сообщили в суде.
В частности, как сообщает издание, один из них - полковник Главного разведуправления Украины Алексей Стогний, второй - украинский офицер Глеб Шаблий.
Мужчины были задержаны и арестованы на прошлой неделе, однако известно об этом стало только в понедельник. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, мужчинам избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Установлена их связь с тремя ранее задержанными диверсантами.
"Все пятеро задержанных являются участниками одной диверсионной группы, действующей в Севастополе", - сказал собеседник агентства.
Как отмечается, "украинские разведчики работали в Крыму под прикрытием, вели наблюдение за объектами Черноморского флота, а также планировали диверсии на инфраструктурных объектах".
Напомним, 10 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".
В украинском Минобороны опровергают данные о задержании украинских военных на полуострове.