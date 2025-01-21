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У рф заявили про атаку безпілотників біля узбережжя анексованого Криму

У рф заявили про атаку безпілотників біля узбережжя анексованого Криму

Київ • УНН

 • 30054 перегляди

Міноборони рф повідомило про атаку БПЛА біля узбережжя окупованого Криму. У Севастополі було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

Засоби протиповітряної оборони рф нібито відбили атаку БПЛА на анексований Крим.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ та Крим.Реалії.

Деталі

Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку безпілотників на окупований Крим. У звіті мо рф йдеться про те, що ППО знищило 3 українські БПЛА над Чорним морем біля анексованого Криму.

Як пише Крим.Реалії: близько 11:10 за кримським часом у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки безпілотників.

Доповнення

Раніше у ЗМІ повідомляли, що після атаки безпілотників загорілася нафтобаза під воронежем. Очільник області рф олександр гусєв зазначав, що пожежа сталася "через падіння уламків безпілотника".

Окупанти почали ще більше посилювати ППО в окупованому Криму - "АТЕШ"15.01.25, 00:46 • 30105 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
krymКрим
sevastopolСевастополь

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