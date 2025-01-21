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В рф заявили об атаке беспилотников у побережья аннексированного Крыма

В рф заявили об атаке беспилотников у побережья аннексированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 9692 просмотра

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Минобороны рф сообщило об атаке БПЛА у побережья оккупированного Крыма. В Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.

Средства противовоздушной обороны рф якобы отразили атаку БПЛА на аннексированный Крым.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ и Крым.Реалии.

Детали

Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке беспилотников на оккупированный Крым. В отчете мо рф говорится о том, что ПВО уничтожило 3 украинских БПЛА над Черным морем возле аннексированного Крыма.

Как пишет Крым.Реалии: около 11:10 по крымскому времени в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе атаки беспилотников.

Дополнение

Ранее в СМИ сообщали, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза под Воронежем. Глава области Александр Гусев отмечал, что пожар произошел "из-за падения обломков беспилотника".

Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"15.01.25, 00:46 • 29085 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
krymКрым
sevastopolСевастополь

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