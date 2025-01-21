В рф заявили об атаке беспилотников у побережья аннексированного Крыма
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило об атаке БПЛА у побережья оккупированного Крыма. В Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.
Средства противовоздушной обороны рф якобы отразили атаку БПЛА на аннексированный Крым.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ и Крым.Реалии.
Детали
Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке беспилотников на оккупированный Крым. В отчете мо рф говорится о том, что ПВО уничтожило 3 украинских БПЛА над Черным морем возле аннексированного Крыма.
Как пишет Крым.Реалии: около 11:10 по крымскому времени в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе атаки беспилотников.
Дополнение
Ранее в СМИ сообщали, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза под Воронежем. Глава области Александр Гусев отмечал, что пожар произошел "из-за падения обломков беспилотника".
Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"15.01.25, 00:46 • 29085 просмотров