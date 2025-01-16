На нефтебазе "роснефти" под воронежем продолжает палать после поражения - ССО

После поражения Силами специальных операций нефтебазы "роснефти" возле российского воронежа там до сих пор пылает, сообщили в ССО ВСУ в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по базе "роснефти" в населенном пункте Лиски Воронежской области рф в ночь на 16 января. Успешному дипстрайку предшествовала тщательная подготовка и планирование ССО. В результате удара на нефтебазе начался мощный пожар. Несколько резервуаров до сих пор горят", - сообщили в ССО.

Эта нефтебаза, как указано, обеспечивает топливом группировку войск рф, которая ведет войну против Украины.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф