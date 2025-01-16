На нефтебазе "роснефти" под воронежем продолжает палать после поражения - ССО
Киев • УНН
ССО ВСУ нанесли поражение по нефтебазе «роснефти» в населенном пункте лиски воронежской области рф. На объекте, обеспечивающем топливом российские войска, до сих пор горят резервуары.
После поражения Силами специальных операций нефтебазы "роснефти" возле российского воронежа там до сих пор пылает, сообщили в ССО ВСУ в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по базе "роснефти" в населенном пункте Лиски Воронежской области рф в ночь на 16 января. Успешному дипстрайку предшествовала тщательная подготовка и планирование ССО. В результате удара на нефтебазе начался мощный пожар. Несколько резервуаров до сих пор горят", - сообщили в ССО.
Эта нефтебаза, как указано, обеспечивает топливом группировку войск рф, которая ведет войну против Украины.
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф16.01.25, 14:09 • 5838 просмотров