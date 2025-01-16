На нафтобазі "роснефті" під воронежем продовжує палати після ураження - ССО

Після ураження Силами спеціальних операцій нафтобази "роснефті" біля російського воронежа там досі палає, повідомили у ССО ЗСУ у четвер у Telegram, пише УНН.

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"Безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по базі "роснефті" у населеному пункті Лиски Воронезької області рф у ніч проти 16 січня. Успішному діпстрайку передувала ретельна підготовка та планування ССО. Внаслідок удару на нафтобазі розпочалася потужна пожежа. Декілька резервуарів досі палають", - повідомили у ССО.

Ця нафтобаза, як вказано, забезпечує паливом угруповання військ рф, яке веде війну проти України.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази "ліскінська" у воронезькій області рф