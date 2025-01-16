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Генштаб підтвердив ураження нафтобази "ліскінська" у воронезькій області рф

Генштаб підтвердив ураження нафтобази "ліскінська" у воронезькій області рф

Київ • УНН

 • 22319 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку на нафтобазу "ліскінська" у воронезькій області рф. Внаслідок удару трьох БпЛА на об'єкті, де зберігалося пальне для російської армії, виникла масштабна пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "ліскінська" у воронезькій області рф, пише УНН.

Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська". В ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "ліскінська", що у воронезькій області рф

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

За наявною інформацією, як вказали у Генштабі, "зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА". "На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф", - ідеться у повідомленні.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває", - наголосили у Генштабі.

В рф пожежа на нафтобазі у воронезькій області: повідомляють, що дрони пробили захисну сітку16.01.25, 10:00 • 28200 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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