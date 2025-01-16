Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку на нефтебазу «лискинская» в воронежской области рф. В результате удара трех БпЛА на объекте, где хранилось топливо для российской армии, возник масштабный пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф, пишет УНН.
Силы обороны Украины поразили нефтебазу "лискинская". В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "лискинская", что в воронежской области рф
По имеющейся информации, как указали в Генштабе, "зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БПЛА". "На объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии рф", - говорится в сообщении.
Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.
"Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских захватчиков продолжается", - отметили в Генштабе.
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