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Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф

Киев  •  УНН

 • 5633 просмотра

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Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку на нефтебазу «лискинская» в воронежской области рф. В результате удара трех БпЛА на объекте, где хранилось топливо для российской армии, возник масштабный пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "лискинская" в воронежской области рф, пишет УНН.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу "лискинская". В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "лискинская", что в воронежской области рф

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

По имеющейся информации, как указали в Генштабе, "зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БПЛА". "На объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии рф", - говорится в сообщении.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских захватчиков продолжается", - отметили в Генштабе.

В рф пожар на нефтебазе в воронежской области: сообщают, что дроны пробили защитную сетку16.01.25, 10:00 • 18327 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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