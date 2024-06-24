У рф випробовують систему полювання на дрони за допомогою сіток: що відомо
Київ • УНН
росія тестує систему нейтралізації українських безпілотників за допомогою сіток, що запускаються з квадрокоптерів.
У росії тестують систему знешкодження українських безпілотників за допомогою сіток. Про це повідомляє видання Defence Express, пише УНН.
Як зазначає видання, мова йде про звичайний квадрокоптер, з якого відстрілюється сітка в бік іншого дрона. Така система дозволяє перехоплювати квадрокоптери типу Mavic та є безпечною альтернативою тарану, який також доволі часто використовується у таких "повітряних боях".
Defence Express уточнює, що мова не йде про спеціалізований дрон, а про підвіс до такого ж Mavic, зі стандартною активацією через вмикання підсвітки. Тобто, такою системою можливо оснастити будь-який дрон.
При цьому, підкреслюється, що сам по собі метод боротьби із квадрокоптерами за допомогою сіток є, напевно, одним з перших, який намагались застосовувати одразу із появою відносно масових дронів. Але досі він залишається лише одним із варіантів методів боротьби та не став ультимативною відповіддю на загрози.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів.
За його словами, це свідчить про те, що ворог намагається розширити функції своїх розвідувальних дронів.
"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".
Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - зазначив Рувін.