В россии тестируют систему обезвреживания украинских беспилотников с помощью сеток. Об этом сообщает издание Defence Express, пишет УНН.

Как отмечает издание, речь идет об обычном квадрокоптере, из которого отстреливается сетка в сторону другого дрона. Такая система позволяет перехватывать квадрокоптеры типа Mavic и является безопасной альтернативой тарану, который также довольно часто используется в таких "воздушных боях".

Defence Express уточняет, что речь не идет о специализированном дроне о подвесе к такому же Mavic, со стандартной активацией из-за включения подсветки. То есть, такой системой возможно оснастить любой дрон.

При этом, подчеркивается, что сам по себе метод борьбы с квадрокоптерами с помощью сеток является, наверное, одним из первых, который пытались применять сразу с появлением относительно массовых дронов. Но до сих пор он остается лишь одним из вариантов методов борьбы и не стал ультимативным ответом на угрозы.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.

По его словам, это свидетельствует о том, что враг пытается расширить функции своих разведывательных дронов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа" Орлан-10 " экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - отметил Рувин.