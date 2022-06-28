У рф цинічно прокоментували ракетний удар по Кременчуку

Цитата

«27 червня в місті Кременчук Полтавської області пкс росії завдано удару високоточною зброєю повітряного базування по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин», - цинічно відреагували в рф.

Деталі

У міноборони рф повторюють рашистські наративи, що пожежа в торговому центрі, який при цьому, нібито, не працював, «відбулася через детонацію боєприпасів, що зберігалися поруч на заводі».

Доповнення

27 червня ввечері рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці на Полтавщині 25 людей госпіталізовано, 18 осіб загинули.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений реакцією росіян на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці. У дописі в Twitter він назвав росію "країною вбивць та відвертих брехунів".