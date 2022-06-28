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В рф цинично прокомментировали ракетный удар по Кременчугу

В рф цинично прокомментировали ракетный удар по Кременчугу

Киев • УНН

 • 649245 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В россии цинично прокомментировали ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Они заявили, что воздушно-космические силы россии нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, а не по торговому центру, где в момент удара находились около тысячи человек. Об этом сообщает министерство обороны рф, информирует УНН.

Цитата

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области вкс россии нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин», - цинично отреагировали в рф.

Детали

В минобороны рф повторяют рашистские нарративы, что пожар в торговом центре, который при этом, якобы, не работал, «произошел из-за детонации хранившихся рядом на заводе боеприпасов». 

Дополнение 

27 июня вечером рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. 

В результате ракетного удара российских оккупантов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге Полтавской области 25 человек госпитализированы, 18 человек погибли. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен реакцией россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. В сообщении в Twitter он назвал россию "страной убийц и откровенных лжецов".

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