В рф цинично прокомментировали ракетный удар по Кременчугу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В россии цинично прокомментировали ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Они заявили, что воздушно-космические силы россии нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, а не по торговому центру, где в момент удара находились около тысячи человек. Об этом сообщает министерство обороны рф, информирует УНН.
Цитата
«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области вкс россии нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин», - цинично отреагировали в рф.
Детали
В минобороны рф повторяют рашистские нарративы, что пожар в торговом центре, который при этом, якобы, не работал, «произошел из-за детонации хранившихся рядом на заводе боеприпасов».
Дополнение
27 июня вечером рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских.
В результате ракетного удара российских оккупантов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге Полтавской области 25 человек госпитализированы, 18 человек погибли.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен реакцией россиян на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. В сообщении в Twitter он назвал россию "страной убийц и откровенных лжецов".