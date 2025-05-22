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Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

У рф скаржаться на дронову атаку на рязанський НПЗ

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Російські ЗМІ повідомляють про атаку дронів на Рязанський НПЗ. Також повідомляється про збиття БПЛА в підмосков'ї та масовану атаку на інші області.

У рф скаржаться на дронову атаку на рязанський НПЗ

У росії повідомляють про дронову атаку на нафтопереробний завод у рязані. Про це повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями, "безпілотники атакують рязанський НПЗ". "За словами місцевих, у районі заводу збили п'ять БпЛА за годину. Уламки впали за територією підприємства", - повідомляли росЗМІ.

Також росЗМІ повідомили, що це була найбільша атака на рязань від початку повномасштабного вторгнення рф: "Безпілотники летять на рязань більше доби". "Як стало відомо, для їхнього перехоплення в небо підняли військовий гелікоптер", - говориться у повідомленні Mash.

Зазначається, що ППО держави-агресора продовжують стріляти по цілях в небі.

Також повідомляється, що росППО знищила два БПЛА у підмосковному домодєдові. Також про звуки вибухів повідомляли жителі видного. На півдні місцями перекривали виїзди на МКАД, зазначає Mash.

Раніше мер москви сергій собянін повідомляв, що ППО знищила три БПЛА, які летіли на москву. В аеропорту "жуковський" та "домодєдово" ввели план "Килим".

З вечора 20 травня до ранку 22 травня росППО, за твердженням мо рф, збила 485 БПЛА над російськими регіонами.

Доповнення

Російські регіони зазнали масованої атаки дронів. Під ударом опинилися москва, тула, орел, курськ, бєлгород та інші області. Повідомляється про збиті дрони та тимчасові обмеження в аеропорту внуково.

У рф тривожно: через атаку дронів продовжують обмеження мобільного інтернету, закривають аеропорти22.05.25, 11:24 • 1726 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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