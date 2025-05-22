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В рф жалуются на дроновую атаку на рязанский НПЗ

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Российские СМИ сообщают об атаке дронов на Рязанский НПЗ, где было сбито пять БПЛА. Также сообщается о сбитии БПЛА в Подмосковье и массированной атаке на другие области.

В рф жалуются на дроновую атаку на рязанский НПЗ

В россии сообщают о дроновой атаке на нефтеперерабатывающий завод в рязани. Об этом сообщают российские телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.

Детали

По сообщениям, "беспилотники атакуют рязанский НПЗ". "По словам местных, в районе завода сбили пять БпЛА за час. Обломки упали за территорией предприятия", - сообщали росСМИ.

Также росСМИ сообщили, что это была самая большая атака на рязань от начала полномасштабного вторжения рф: "Беспилотники летят на рязань больше суток". "Как стало известно, для их перехвата в небо подняли военный вертолет", - говорится в сообщении Mash.

Отмечается, что ПВО государства-агрессора продолжают стрелять по целям в небе.

Также сообщается, что росПВО уничтожила два БПЛА в подмосковном домодедово. Также о звуках взрывов сообщали жители видного. На юге местами перекрывали выезды на МКАД, отмечает Mash.

Ранее мэр москвы сергей собянин сообщал, что ПВО уничтожила три БПЛА, летевшие на москву. В аэропорту "жуковский" и "домодедово" ввели план "Ковер".

С вечера 20 мая до утра 22 мая росПВО, по утверждению мо рф, сбила 485 БПЛА над российскими регионами.

Дополнение

Российские регионы подверглись массированной атаке дронов. Под ударом оказались москва, тула, орел, курск, белгород и другие области. Сообщается о сбитых дронах и временных ограничениях в аэропортах.

В рф тревожно: из-за атаки дронов продолжают ограничения мобильного интернета, закрывают аэропорты22.05.25, 11:24 • 1726 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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