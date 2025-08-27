У рф покупців SIM-карт з вересня зобов’яжуть знімати на камеру

З 1 вересня 2025 року всі точки продажу SIM-карт у росії мають бути обладнані відеокамерами. Про це інформує Центр протидії дезінформції (ЦПД), передає УНН.

Постановою уряду рф визначено, що камери фіксуватимуть дії клієнта та представника оператора під час укладання договору, записи зберігатимуть щонайменше 30 днів.

Офіційно влада пояснює зміни "захистом споживачів" і "підвищенням безпеки при укладанні договорів". Нові вимоги встановлюють, якими мають бути приміщення та технічне обладнання для продажу SIM-карт