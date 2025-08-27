У рф покупців SIM-карт з вересня зобов’яжуть знімати на камеру
Київ • УНН
З 1 вересня 2025 року рф вимагає обладнати відеокамерами всі точки продажу SIM-карт. Записи зберігатимуться щонайменше 30 днів для фіксації дій клієнта та оператора.
З 1 вересня 2025 року всі точки продажу SIM-карт у росії мають бути обладнані відеокамерами. Про це інформує Центр протидії дезінформції (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Постановою уряду рф визначено, що камери фіксуватимуть дії клієнта та представника оператора під час укладання договору, записи зберігатимуть щонайменше 30 днів.
Офіційно влада пояснює зміни "захистом споживачів" і "підвищенням безпеки при укладанні договорів". Нові вимоги встановлюють, якими мають бути приміщення та технічне обладнання для продажу SIM-карт
В Центрі протидії дезінформації зазначили, що насправді ці заходи мають іншу мету - розширення державного контролю за цифровою комунікацією.
Нагадаємо
російська окупаційна влада посилює тиск на жителів окупованих територій, вимагаючи перереєстрації SIM-карток до 1 листопада та встановлюючи супутникові антени "русскій мір". Також триває русифікація шкіл через "патріотичні" навчальні програми.
кремль посилює цензуру: WhatsApp під загрозою заборони в росії19.07.25, 05:40 • 6664 перегляди