У рф покупців SIM-карт з вересня зобов’яжуть знімати на камеру

Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 35626 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 69463 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 47032 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 109010 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136951 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135060 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55469 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152340 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63204 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56540 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО26 серпня, 15:21
В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві26 серпня, 15:43
Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС26 серпня, 17:20
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків26 серпня, 17:52
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти України20:53
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 35629 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу26 серпня, 14:05
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 109012 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135060 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Вашингтон
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків26 серпня, 17:52
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером26 серпня, 10:03
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною26 серпня, 06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?25 серпня, 14:33
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Дія (сервіс)
Financial Times
MIM-104 Patriot

У рф покупців SIM-карт з вересня зобов’яжуть знімати на камеру

Київ • УНН

 • 28 перегляди

З 1 вересня 2025 року рф вимагає обладнати відеокамерами всі точки продажу SIM-карт. Записи зберігатимуться щонайменше 30 днів для фіксації дій клієнта та оператора.

У рф покупців SIM-карт з вересня зобов’яжуть знімати на камеру

З 1 вересня 2025 року всі точки продажу SIM-карт у росії мають бути обладнані відеокамерами. Про це інформує Центр протидії дезінформції (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Постановою уряду рф визначено, що камери фіксуватимуть дії клієнта та представника оператора під час укладання договору, записи зберігатимуть щонайменше 30 днів.

Офіційно влада пояснює зміни "захистом споживачів" і "підвищенням безпеки при укладанні договорів". Нові вимоги встановлюють, якими мають бути приміщення та технічне обладнання для продажу SIM-карт

- йдеться у дописі ЦПД.

В Центрі протидії дезінформації зазначили, що насправді ці заходи мають іншу мету - розширення державного контролю за цифровою комунікацією.

Нагадаємо

російська окупаційна влада посилює тиск на жителів окупованих територій, вимагаючи перереєстрації SIM-карток до 1 листопада та встановлюючи супутникові антени "русскій мір". Також триває русифікація шкіл через "патріотичні" навчальні програми.

кремль посилює цензуру: WhatsApp під загрозою заборони в росії19.07.25, 05:40 • 6664 перегляди

Віта Зеленецька

Суспільство
Освіта