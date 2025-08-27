В РФ покупателей SIM-карт с сентября обяжут снимать на камеру
Киев • УНН
С 1 сентября 2025 года РФ требует оборудовать видеокамерами все точки продажи SIM-карт. Записи будут храниться не менее 30 дней для фиксации действий клиента и оператора.
С 1 сентября 2025 года все точки продаж SIM-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
Постановлением правительства РФ определено, что камеры будут фиксировать действия клиента и представителя оператора при заключении договора, записи будут храниться не менее 30 дней.
Официально власти объясняют изменения "защитой потребителей" и "повышением безопасности при заключении договоров". Новые требования устанавливают, какими должны быть помещения и техническое оборудование для продажи SIM-карт
В Центре противодействия дезинформации отметили, что на самом деле эти меры имеют другую цель - расширение государственного контроля за цифровой коммуникацией.
Напомним
Российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрации SIM-карт до 1 ноября и устанавливая спутниковые антенны "русский мир". Также продолжается русификация школ через "патриотические" учебные программы.
