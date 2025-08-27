В РФ покупателей SIM-карт с сентября обяжут снимать на камеру

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 35963 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 69833 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 47291 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 109394 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 137157 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 135318 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55565 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152395 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63236 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56570 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
79%
750мм
Популярные новости
Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО26 августа, 15:21 • 3974 просмотра
В США 11-летняя девочка родила ребенка: отчима подозревают в сексуальном насилии26 августа, 15:43 • 3758 просмотра
Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС26 августа, 17:20 • 3594 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 4868 просмотра
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo20:53 • 3812 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 35962 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 38920 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 109393 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 135317 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 167244 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Одесса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 4962 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 59798 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 111278 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 133664 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 61790 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Боеприпасы
Дія (сервис)
Financial Times

В РФ покупателей SIM-карт с сентября обяжут снимать на камеру

Киев • УНН

 • 130 просмотра

С 1 сентября 2025 года РФ требует оборудовать видеокамерами все точки продажи SIM-карт. Записи будут храниться не менее 30 дней для фиксации действий клиента и оператора.

В РФ покупателей SIM-карт с сентября обяжут снимать на камеру

С 1 сентября 2025 года все точки продаж SIM-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

Постановлением правительства РФ определено, что камеры будут фиксировать действия клиента и представителя оператора при заключении договора, записи будут храниться не менее 30 дней.

Официально власти объясняют изменения "защитой потребителей" и "повышением безопасности при заключении договоров". Новые требования устанавливают, какими должны быть помещения и техническое оборудование для продажи SIM-карт

- говорится в сообщении ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что на самом деле эти меры имеют другую цель - расширение государственного контроля за цифровой коммуникацией.

Напомним

Российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрации SIM-карт до 1 ноября и устанавливая спутниковые антенны "русский мир". Также продолжается русификация школ через "патриотические" учебные программы.

Кремль усиливает цензуру: WhatsApp под угрозой запрета в России19.07.25, 05:40 • 6664 просмотра

Вита Зеленецкая

Общество
Образование