У рф після випитого алкоголю "Містер Сидр" за кілька днів померли 8 людей

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11533 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 18728 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 33945 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 32992 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 74476 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 58947 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56455 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118164 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182774 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 209652 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 27387 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 25389 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 16642 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 54259 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10679 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 33930 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 54983 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 74463 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 209642 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 260494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10830 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11110 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23866 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28472 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44234 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У рф після випитого алкоголю "Містер Сидр" за кілька днів померли 8 людей

Київ • УНН

 • 479889 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У росії 14 осіб отруїлися алкоголем, більшість випадків закінчилася летальним результатом, повідомляє російський телеграм-канал Baza, передає УНН.

У рф після випитого алкоголю "Містер Сидр" за кілька днів померли 8 людей

Деталі

Росспоживнагляд надав інформацію про 14 випадків отруєння алкоголем, які були зареєстровані в містах Димитровград і Ульяновськ, жертв також виявили і в Самарській області рф.

Усе почалося в Димитровграді, коли до місцевих лікарень почали доставляти людей із симптомами отруєння. Наступного дня на вулиці знайшли тіло дівчини, яка не встигла отримати медичну допомогу.

Пізніше з'ясувалося, що всі жертви вживали один і той самий напій - яблучний сидр «Містер Сидр», що продається в місцевих пивних мережах.

Продаж напою швидко припинили і вилучили решту пляшок.

Однак, ситуація повторилася в Самарській області, де ще троє людей померли після вживання того ж самого сидру.

За попередньою версією слідчих, у сидрі було виявлено смертельно небезпечний метанол замість безпечного етанолу.

Слідче управління ск росії по Ульяновській області порушило кримінальну справу за фактом смерті від отруєння, імовірно, сидром.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61