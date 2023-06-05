У рф після випитого алкоголю "Містер Сидр" за кілька днів померли 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У росії 14 осіб отруїлися алкоголем, більшість випадків закінчилася летальним результатом, повідомляє російський телеграм-канал Baza, передає УНН.
Деталі
Росспоживнагляд надав інформацію про 14 випадків отруєння алкоголем, які були зареєстровані в містах Димитровград і Ульяновськ, жертв також виявили і в Самарській області рф.
Усе почалося в Димитровграді, коли до місцевих лікарень почали доставляти людей із симптомами отруєння. Наступного дня на вулиці знайшли тіло дівчини, яка не встигла отримати медичну допомогу.
Пізніше з'ясувалося, що всі жертви вживали один і той самий напій - яблучний сидр «Містер Сидр», що продається в місцевих пивних мережах.
Продаж напою швидко припинили і вилучили решту пляшок.
Однак, ситуація повторилася в Самарській області, де ще троє людей померли після вживання того ж самого сидру.
За попередньою версією слідчих, у сидрі було виявлено смертельно небезпечний метанол замість безпечного етанолу.
Слідче управління ск росії по Ульяновській області порушило кримінальну справу за фактом смерті від отруєння, імовірно, сидром.