В рф после выпитого алкоголя “Мистер Сидр” за несколько дней умерли 8 людей

Детали

Роспотребнадзор предоставил информацию о 14 случаях отравления алкоголем, которые были зарегистрированы в городах Димитровград и Ульяновск, жертв так же обнаружили и в Самарской области рф.

Все началось в Димитровграде, когда в местные больницы начали доставлять людей с симптомами отравления. На следующий день на улице нашли тело девушки, которая не успела получить медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что все жертвы употребляли один и тот же напиток - яблочный сидр «Мистер Сидр», продаваемый в местных пивных сетях.

Продажу напитка быстро прекратили и изъяли оставшиеся бутылки.

Однако, ситуация повторилась в Самарской области, где еще три человека скончались после употребления того же самого сидра.

По предварительной версии следователей, в сидре был обнаружен смертельно опасный метанол вместо безопасного этанола.

Следственное управление ск россии по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту смерти от отравления, предположительно, сидром.