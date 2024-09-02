У рф після понад двох тижнів заявили про "ліквідацію відкритого горіння" на нафтобазі у ростовській області
Київ • УНН
На нафтобазі в пролетарську ростовської області рф повідомляють про ліквідацію відкритого горіння після атаки дронів. Пожежа тривала більше ніж два тижні, офіційного підтвердження про її повне гасіння поки немає.
На нафтобазі в пролетарську у ростовській області рф росЗМІ повідомляють про "ліквідацію відкритого горіння", пише УНН.
Деталі
У пролетарську ростовської області рф, де після атаки дронів більше ніж два тижні горіла нафтобаза, "ліквідовано відкрите горіння", повідомляють державні росЗМІ із посиланням на оперативні служби.
Офіційно про те, що пожежу загасили, влада поки не повідомляла.
Доповнення
Нафтобаза в пролетарську зайнялася рано вранці 18 серпня. Як повідомляв губернатор ростовської області василь голубєв, пожежа виникла через уламки збитих безпілотників, що впали на сховище дизельного палива.
В адміністрації пролетарського району повідомляли, що площа займання становила 10 тисяч квадратних метрів.