На нефтебазе в пролетарске ростовской области рф росСМИ сообщают о "ликвидации открытого горения", пишет УНН.

Детали

В пролетарске ростовской области рф, где после атаки дронов более двух недель горела нефтебаза, "ликвидировано открытое горение", сообщают государственные росСМИ со ссылкой на оперативные службы.

Официально о том, что пожар потушили, власти пока не сообщали.

Дополнение

Нефтебаза в пролетарске загорелась рано утром 18 августа. Как сообщал губернатор ростовской области василий голубев, пожар возник из-за обломков сбитых беспилотников, упавших на хранилище дизельного топлива.

В администрации пролетарского района сообщали, что площадь возгорания составляла 10 тысяч квадратных метров.