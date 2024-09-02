В рф после более двух недель заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в ростовской области
Киев • УНН
На нефтебазе в пролетарске ростовской области рф сообщают о ликвидации открытого горения после атаки дронов. Пожар длился более двух недель, официального подтверждения о его полном тушении пока нет.
На нефтебазе в пролетарске ростовской области рф росСМИ сообщают о "ликвидации открытого горения", пишет УНН.
Детали
В пролетарске ростовской области рф, где после атаки дронов более двух недель горела нефтебаза, "ликвидировано открытое горение", сообщают государственные росСМИ со ссылкой на оперативные службы.
Официально о том, что пожар потушили, власти пока не сообщали.
Дополнение
Нефтебаза в пролетарске загорелась рано утром 18 августа. Как сообщал губернатор ростовской области василий голубев, пожар возник из-за обломков сбитых беспилотников, упавших на хранилище дизельного топлива.
В администрации пролетарского района сообщали, что площадь возгорания составляла 10 тысяч квадратных метров.