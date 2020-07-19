У результаты стрілянини у харківському клубі постраждали двоє людей

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У Харкові внаслідок стрілянини постраждали двоє чоловіків, поліція порушила кримінальну справу. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення поліції області.

“В результаті події двоє чоловіків 37 та 27 років із вогнепальними пораненнями грудної клітини були доставлені до лікарні”, — повідомили правоохоронці.

Повідомлення про потерпілих на провулку Костюринському надійшло до Основ’янського відділу поліції зі швидкої допомоги.

“Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 7 років позбавлення волі”, — додали у поліції.

Як стало відомо раніше, поліція затримала зловмисника, причетного до суботньої стрілянини в Чернівцях, внаслідок якої загинула людина.

Українські Національні Новини

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