Стрілянина і вбивство в Чернівцях: поліція затримала зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Поліція затримала зловмисника, причетного до суботньої стрілянини в Чернівцях, внаслідок якої загинула людина. Про це інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
"Наразі правоохоронці затримали 54-річного зловмисника у відповідності до статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. При затриманні зловмисника у нього вилучено зброю, із застосуванням якої він вчинив зазначене кримінальне правопорушення", - повідомили правоохоронці.
Зазначається, що наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Водночас за інформацією поліції, наразі все ще проводяться необхідні першочергові слідчі (розшукові) дії, призначено низку судових експертиз. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, 18 липня на вулиці Небесної Сотні в місті Чернівці відбулась раптова суперечка між чоловіками, яка переросла у бійку, унаслідок якої одного з учасників конфлікту було вбито із невстановленої зброї.