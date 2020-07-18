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У Чернівцях посеред вулиці вбили чоловіка

У Чернівцях посеред вулиці вбили чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Національна поліція встановлює обставини вбивства, яке сталося посеред вулиці у Чернівцях, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у регіоні.

Сьогодні, 18 липня, на вулиці Небесної Сотні в місті Чернівці відбулась раптова суперечка між чоловіками, яка переросла у бійку, унаслідок якої одного з учасників конфлікту було вбито із невстановленої зброї.

“За вказаною адресою одразу виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, слідчо-оперативні групи ГУНП та Шевченківського відділення поліції, співробітники місцевої та обласної прокуратури, роти особливого призначення й патрульної поліції, а також експерти-криміналісти”, — повідомили у ГУ НП.

Під час огляду тіла загиблого 58-річного місцевого жителя було виявлено вогнепальне поранення в голову. На пошуки зловмисника було орієнтовано всі наряди поліції та введено в дію спеціальну поліцейську операцію.

Впродовж декількох хвилин правоохоронці встановили особу та розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Айзербайджану, який проживав на Буковині. Наразі чоловік знаходиться у відділенні поліції, правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії.

“Слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває”, — додали у поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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