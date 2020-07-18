В Черновцах посреди улицы убили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Национальная полиция устанавливает обстоятельства убийства, которое произошло посреди улицы в Черновцах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП в регионе.
Сегодня, 18 июля, на улице Небесной Сотни в городе Черновцы состоялся внезапный спор между мужчинами, переросший в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия.
“По указанному адресу сразу выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, следственно-оперативные группы ГУНП и Шевченковского отделения полиции, сотрудники местной и областной прокуратуры, роты особого назначения и патрульной полиции, а также эксперты-криминалисты”, — сообщили в ГУ НП.
При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову. На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции и введена в действие специальная полицейская операция.
В течение нескольких минут правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Айзербайджана, который проживал на Буковине. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители проводят все необходимые следственные действия.
“Следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается”, — добавили в полиции.