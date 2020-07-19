В результаты стрельбы в харьковском клубе пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Харькове в результате стрельбы пострадали двое мужчин, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции области.
“В результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу”, — сообщили правоохранители.
Сообщения о пострадавших в переулке Костюринский поступило в Основянский отдела полиции по скорой помощи.
“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы”, — добавили в полиции.
Как стало известно ранее, полиция задержала злоумышленника, причастного к субботней стрельбе в Черновцах, в результате которой погиб мужчина.