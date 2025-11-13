У Реєстрі прозорості зареєструвалися перші 100 лобістів: найпопулярніші сфери лобіювання
Київ • УНН
Перша сотня лобістів зареєструвалась у "Реєстрі прозорості" (Реєстр) – відкритій публічній платформі, яка збирає, обробляє та оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність, передає УНН із посиланням на НАЗК.
Станом на 13 листопада 2025 року в Реєстрі зареєстровано 101 суб’єкт лобіювання, з яких 51 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 141 представників) та 50 - фізичні особи. Дві особи припинили статус лобіста. Отже, загалом, 191 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні
Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:
- товариства (ТОВ, АТ) – 27;
- громадські об’єднання (асоціації, спілки) – 16;
- адвокатські організації (об’єднання, бюро) – 5;
- інші – 3.
Найпопулярніші сфери лобіювання:
- фінансова, банківська, податкова та митна політика – 76 суб’єктів лобіювання;
- економічний розвиток, регуляторна політика та власність – 74 суб'єкти;
- правова політика – 70 суб'єктів;
- правоохоронна діяльність – 68 суб’єктів;
- інновації та цифрові трансформації – 66 суб’єктів;
- транспорт, зв’язок та інфраструктура – 65 суб’єктів;
- екологічна політика та природокористування – 64 суб'єкти;
- аграрна та земельна політика – 63 суб’єкти;
- регіональний розвиток та містобудування – 62 суб'єктів.
Найменша кількість суб’єктів обрали сферу "Молодь та спорт" – 36 суб’єктів лобіювання.
Додамо
У НАЗК нагадали, що суб’єкти лобіювання з 1 по 30 січня 2026 року мають подати до Реєстру перші звіти про свою діяльність з дати реєстрації у Реєстрі до 31 грудня 2025 року.
Довідка
З 1 вересня почав діяти Закон України "Про лобіювання". Одночасно з цим НАЗК прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації – Реєстр прозорості.