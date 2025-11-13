В Реестре прозрачности зарегистрировались первые 100 лоббистов: самые популярные сферы лоббирования
Киев • УНН
По состоянию на 13 ноября 2025 года в Реестре зарегистрирован 101 субъект лоббирования, из которых 51 – юридические лица (от имени которых могут лоббировать 141 представитель) и 50 – физические лица.
Первая сотня лоббистов зарегистрировалась в "Реестре прозрачности" (Реестр) – открытой публичной платформе, которая собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования и их отчетности, передает УНН со ссылкой на НАПК.
По состоянию на 13 ноября 2025 года в Реестре зарегистрирован 101 субъект лоббирования, из которых 51 – юридические лица (от имени которых могут лоббировать 141 представитель) и 50 – физические лица. Два человека прекратили статус лоббиста. Таким образом, в общей сложности 191 лоббист может влиять на принятие решений в стране
Среди юридических лиц, зарегистрировавшихся в Реестре, в частности:
- общества (ООО, АО) – 27;
- общественные объединения (ассоциации, союзы) – 16;
- адвокатские организации (объединения, бюро) – 5;
- другие – 3.
Самые популярные сферы лоббирования:
- финансовая, банковская, налоговая и таможенная политика – 76 субъектов лоббирования;
- экономическое развитие, регуляторная политика и собственность – 74 субъекта;
- правовая политика – 70 субъектов;
- правоохранительная деятельность – 68 субъектов;
- инновации и цифровые трансформации – 66 субъектов;
- транспорт, связь и инфраструктура – 65 субъектов;
- экологическая политика и природопользование – 64 субъекта;
- аграрная и земельная политика – 63 субъекта;
- региональное развитие и градостроительство – 62 субъекта.
Наименьшее количество субъектов выбрали сферу "Молодежь и спорт" – 36 субъектов лоббирования.
Добавим
В НАПК напомнили, что субъекты лоббирования с 1 по 30 января 2026 года должны подать в Реестр первые отчеты о своей деятельности с даты регистрации в Реестре до 31 декабря 2025 года.
Справка
С 1 сентября начал действовать Закон Украины "О лоббировании". Одновременно с этим НАПК приняло в промышленную эксплуатацию ключевой инструмент его реализации – Реестр прозрачности.