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У реєстрі "Оберіг" будуть дані про вручення повістки — Міноборони

У реєстрі "Оберіг" будуть дані про вручення повістки — Міноборони

Київ • УНН

 • 22397 перегляди

В Україні запустили електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який міститиме дані про вручення повісток та дозволить оновлювати контактну інформацію.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поінформувала, що у реєстрі "Оберіг" буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо вона не оновила дані. Про це Катерина Черногореноко розповіла у коментарі спільноті програмістів Dou.ua, передає УНН.

Деталі

Оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Також Черногоренко пояснила, що якщо певні дані "некоректні", людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Першочергово ми говоримо саме про внесення змін у контактні дані (номер телефону, електронна адреса та місце фактичного проживання — ред)

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Інші дані потенційно можливо буде з часом змінити і через електронний кабінет.

Але наразі ситуація така: змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

За її словами, у мобільному застосунку для військовозобов’язаних людина не бачитиме історію змін щодо кожного поля з датою, але бачитиме загальну дату оновлення. Умовно — дані оновлено 18.05.2024 року.

Яку інформацію людина бачитиме про себе в "Оберігу":

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • вид обліку/дата зняття (виключений);
  • категорія обліку;
  • дата народження;
  • відстрочка/бронювання/дата закінчення;
  • постанова ВЛК/дата ВЛК;
  • звання;
  • код і найменування військово-облікової спеціальності;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • унікальний номер у системі "Оберіг";
  • ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку;
  • чи перебуває людина в розшуку.

Наприкінці грудня 2023 року в Україні запустили електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". На цей час доступ до нього є у Міноборони, Генштабу ЗСУ, ТЦК та СП.

У Міноборони пояснили, як працює електронний реєстр "Оберіг"18.03.24, 17:51 • 27150 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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