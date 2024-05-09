У реєстрі "Оберіг" будуть дані про вручення повістки — Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поінформувала, що у реєстрі "Оберіг" буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо вона не оновила дані. Про це Катерина Черногореноко розповіла у коментарі спільноті програмістів Dou.ua, передає УНН.

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Оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними

Також Черногоренко пояснила, що якщо певні дані "некоректні", людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Першочергово ми говоримо саме про внесення змін у контактні дані (номер телефону, електронна адреса та місце фактичного проживання — ред)

Інші дані потенційно можливо буде з часом змінити і через електронний кабінет.

Але наразі ситуація така: змінювати некоректну інформацію про себе треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС