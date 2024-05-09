В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в реестре "Оберег" будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные. Об этом Екатерина Черногореноко рассказала в комментарии сообществу программистов Dou.ua, передает УНН.

Детали

Оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству - лично и заверено подписью. Все другие методы пока не являются правомерными Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Также Черногоренко объяснила, что если определенные данные "некорректны", человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.

В первую очередь мы говорим именно о внесении изменений в контактные данные (номер телефона, электронный адрес и место фактического проживания - ред) Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Другие данные потенциально возможно будет со временем изменить и через электронный кабинет.

Но пока ситуация такова: менять некорректную информацию о себе надо в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Условно, если неправильно указаны данные о браке или детях, нужно обращаться в ГРАГС Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

По ее словам, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Условно - данные обновлены 18.05.2024 года.

Какую информацию человек будет видеть о себе в "Обереге":

фамилия, имя, отчество;

вид учета/дата снятия (исключен);

категория учета;

дата рождения;

отсрочка/бронирование/дата окончания;

постановление ВЛК/дата ВЛК;

звание;

код и наименование военно-учетной специальности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

уникальный номер в системе "Оберег";

ТЦК и СП, где человек находится на учете;

находится ли человек в розыске.

В конце декабря 2023 года в Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберег". В настоящее время доступ к нему есть у Минобороны, Генштаба ВСУ, ТЦК и СП.

В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"