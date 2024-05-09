ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 21:50  •  2426 просмотра

Read in English

В Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который будет содержать данные о вручении повесток и позволит обновлять контактную информацию.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в реестре "Оберег" будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные. Об этом Екатерина Черногореноко рассказала в комментарии сообществу программистов Dou.ua, передает УНН.

Детали

Оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству - лично и заверено подписью. Все другие методы пока не являются правомерными

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Также Черногоренко объяснила, что если определенные данные "некорректны", человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.

В первую очередь мы говорим именно о внесении изменений в контактные данные (номер телефона, электронный адрес и место фактического проживания - ред)

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Другие данные потенциально возможно будет со временем изменить и через электронный кабинет.

Но пока ситуация такова: менять некорректную информацию о себе надо в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Условно, если неправильно указаны данные о браке или детях, нужно обращаться в ГРАГС

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

По ее словам, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Условно - данные обновлены 18.05.2024 года.

Какую информацию человек будет видеть о себе в "Обереге":

  • фамилия, имя, отчество;
  • вид учета/дата снятия (исключен);
  • категория учета;
  • дата рождения;
  • отсрочка/бронирование/дата окончания;
  • постановление ВЛК/дата ВЛК;
  • звание;
  • код и наименование военно-учетной специальности;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • уникальный номер в системе "Оберег";
  • ТЦК и СП, где человек находится на учете;
  • находится ли человек в розыске.

В конце декабря 2023 года в Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберег". В настоящее время доступ к нему есть у Минобороны, Генштаба ВСУ, ТЦК и СП.

В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"18 марта 2024, 15:51 • 26211 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  100319 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  104308 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  114423 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  112652 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166371 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149844 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149265 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  258599 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109964 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120739 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Новости по теме
В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

  •  2426 просмотра
DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

  •  3659 просмотра
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

  •  5021 просмотра
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

  •  6437 просмотра
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

  •  7344 просмотра
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

  •  8235 просмотра
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

  •  9087 просмотра
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

  •  9656 просмотра
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

  •  9821 просмотра
У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано

У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано

  •  10653 просмотра

Популярные

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

  •  69454 просмотра
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

  •  18365 просмотра
Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

  •  44856 просмотра
Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

  •  44965 просмотра
СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

  •  22061 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  218274 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  258599 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  257530 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  366616 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  521972 просмотра

В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

В Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который будет содержать данные о вручении повесток и позволит обновлять контактную информацию.

Война •   •  2426 просмотра
В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Россияне продвинулись вперед возле села Веселое в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к Северску.

Война •   •  3659 просмотра
DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.

Общество •   •  5021 просмотра
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Центральная избирательная комиссия Украины отметила ничтожность "результатов выборов" президента России, проведенных на временно оккупированных территориях Украины, объявив их нелегитимными и призвав иностранные государства и международные организации не признавать их.

Война •   •  6437 просмотра
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов, но от 22% до 61% судейских должностей остаются незаполненными.

Общество •   •  7344 просмотра
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Индия задержала четырех человек, подозреваемых в вербовке местных мужчин в российскую армию, которых затем против их воли отправили воевать в Украину.

Война •   •  8235 просмотра
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

Верховная Рада Украины доработает законопроект о введении накопительной пенсионной системы для обеспечения дополнительных пенсионных накоплений для граждан Украины.

Экономика •   •  9087 просмотра
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

В Днепропетровской области введена в эксплуатацию вторая нитка водовода "Ингулец - Южное водохранилище", что обеспечило жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в объеме 220 тыс. кубометров в сутки.

Общество •   •  9656 просмотра
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

Президент Китая Си Цзиньпин не пошел ни на какие уступки во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря на усилия, направленные на улучшение напряженных отношений из-за торговых споров и поддержку Пекином вторжения россии в Украину.

Новости Мира •   •  9821 просмотра
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано

ЕС не имеет согласованной позиции относительно признания или непризнания владимира путина легитимным президентом россии, но все 27 стран-членов признали, что выборы в россии не были прозрачными.

Новости Мира •   •  10653 просмотра
У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано