В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"

Реестр военнообязанных "Оберег" должен уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора а также сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" - инструмент воинского учета граждан. Он призван уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что отдельное преимущество это предотвращение коррупции. Благодаря реестру каждый шаг по изменению данных отслеживается и подтверждается электронной подписью.

Сейчас Минобороны вместе с партнерами работает над созданием электронного военного учетного документа. Это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина - где он стоит на учете, годен ли он к службе и тому подобное.

Единый электронный реестр "Оберіг" модернизировали при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, который внедряет эстонская Академия электронного управления.

Напомним

По словам Владимира Фитьо, система "Оберіг" направлена на борьбу с коррупцией среди призывников и военнослужащих; она еще не полностью интегрирована с другими реестрами.