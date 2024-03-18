В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  105274 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  106691 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  114056 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  185394 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189330 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186932 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170278 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117681 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129538 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121784 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  253475 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  270744 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  370834 просмотра

В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"

Минобороны вместе с партнерами работает над созданием инструмента воинского учета граждан - реестра "Оберіг". Его отдельное преимущество, предотвращение коррупции.

Общество •   •  2542 просмотра
В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"

Стефанчук обсудил потребности Сил обороны с председателем Национального собрания Болгарии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковым и обсудил сотрудничество в поддержке ВСУ, подчеркнув необходимость непрерывных поставок оружия и лечения раненых солдат.

Война •   •  2747 просмотра
Стефанчук обсудил потребности Сил обороны с председателем Национального собрания Болгарии

Новым спикером Воздушных Сил стал Илья Евлаш

Майор Илья Евлаш назначен новым начальником Службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  4107 просмотра
Новым спикером Воздушных Сил стал Илья Евлаш

Предлагали мужчинам варианты выезда из Украины: разоблачены организаторы незаконного выезда за границу

Двое мужчин были разоблачены на организации незаконной схемы переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу во время военного положения, предлагая фиктивные виды на жительство, регистрацию водителя-добровольца или поддельные штампы о выезде за вознаграждение в размере от 2 500 до 10 000 долларов США.

Криминал и ЧП •   •  3942 просмотра
Предлагали мужчинам варианты выезда из Украины: разоблачены организаторы незаконного выезда за границу

ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Европейский Союз и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних отношений, направленные на обеспечение равных условий для компаний, защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии, и содействие участию Швейцарии в программах и финансовых взносах ЕС.

Экономика •   •  4822 просмотра
ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине

Союзники по НАТО оказывают 99% военной помощи Украине, но ситуация на фронте остается сложной, поэтому поддержка должна быть усилена, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  6795 просмотра
Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине

Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"

Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обратилась с просьбой пригласить ее на заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы рассказать правду о деятельности банка и процессе его ликвидации, обвинив председателя комитета Даниила Гетманцева в уничтожении банка и призвав защитить украинский бизнес от его произвола.

Экономика •   •  6266 просмотра
Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"

Реакция на выборы в россии: премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием и сообщил о развитии партнерства

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил владимира путина с переизбранием на пост президента россии и выразил желание и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство между Индией и россией.

Новости Мира •   •  5865 просмотра
Реакция на выборы в россии: премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием и сообщил о развитии партнерства

Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

39-летний мужчина из Борисполя пытался убить пожилых супругов, нанеся им многочисленные ножевые ранения в их квартире в Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  9729 просмотра
Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 20 марта, чтобы обсудить войну России против Украины, ее последствия, процесс интеграции Украины в ЕС и двусторонние отношения.

политика •   •  10498 просмотра
Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии