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У разі війни з Росією війська НАТО нестимуть втрати через погану логістику - The Washington Post

У разі війни з Росією війська НАТО нестимуть втрати через погану логістику - The Washington Post

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Командири Збройних сил США стурбовані, що у випадку, якщо їм доведеться вступити у конфлікт з Росією, наймогутніші військові в світі можуть застрягти в пробці, передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Хаммери, певно, гарчали б, повзучи позаду скупчення фур на вузьких дорогах, на своєму шляху східною Європою. Танки США, ймовірно, зруйнували б іржаві мости, занадто слабкі, щоб утримати їх вагу. Війська на кордоні могли б затримати прикордонники чи уперті залізничні компанії.

На думку авторів статті, попри те, що чимало бар’єрів все ж вийде здолати,однак у разі оголошення війни, туманний період перед початком воєнних дій стане великою проблемою.

“НАТО має лише „скелетні сили“, розміщені в країнах-членах, які межують з Росією. Резервні сили повинні пройти сотні миль. І затримки — сукупність бюрократії, поганого планування та занепадаючої інфраструктури — могли б дозволити Росії захопити територію НАТО в країнах Балтії, тоді як планувальники армії США все ще заповнювали б 17 форм, необхідних для перетину кордонів Німеччини та Польщі”, — пише виданя.

Під час принаймні одного з військових тренувань Білого дому, яке симулювало європейську війну з Росією, логістичні перешкоди сприяли втратам НАТО.

Така ймовірність є відчутною для військовослужбовців, які застрягли, намагаючись переміститись від навчально-тренувальних вправ у Європі. Наприклад, для ескадрильї американської армії, яка минулого року два тижні складала бюджет, щоб перевезти свої броньовані машини “Страйкер” поїздом до Німеччини з чорноморського регіону в Грузії. В результаті війська на чотири місяці застрягли в Німеччині, безвиїзні та без зброї, розповів виданню підполковник Адам Лакей, командир ескадрильї.

“Ми повинні мати можливість рухатися з тією самою швидкістю або швидше, ніж Росія, щоб бути ефективним стримуючим елементом”, — зазначив колишній генерал армії США в Європі Бен Ходжес.

Первісне обгрунтування альянсу НАТО полягала у захисті від можливої війни з Росією. Західні війська регулярно практикували великомасштабні конфлікти, а фронт між Східною і Західною Німеччиною знаходився всього в кількох милях від того місця, де було розгорнуто більше 200 000 військовослужбовців США.

Але коли Радянський Союз розвалився у 1991 році, західні планувальники забули про свої сценарії, в надії на нову співпрацю з Москвою. Протягом багатьох років після розширення НАТО у 2004 році на території, що колись була частиною Радянського Союзу, Альянс не мав жодних планів щодо захисту своїх нових членів, зазначає видання.

Як повідомляв УНН, 4 червня в Балтійському морі розпочалися міжнародні навчання Baltops, у яких візьмуть участь 43 судна, 60 літаків, 5 тис. військових з 22 країн.

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