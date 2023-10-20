У районі Мар'їнки ворог безуспішно штурмував, понад 16 атак окупантів відбито - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сили оборони України відбили понад 16 атак російських військ у районі Мар'їнки Донецької області, повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
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"На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації у районі Мар'їнки Донецької області, де Сили оборони України відбили понад 16 атак ворога", - повідомив Ковальов.
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За словами речника, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога у районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.
"На Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога у районах Синьківки, Іванівки Харківської області, а також 12 атак противника у районі Надії Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій у районі Макіївки Луганської області", - зазначив Ковальов.
Протягом минулої доби, зі слів речника Генштабу, відбулося близько 90 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Сили оборони не допустили втрат позицій у районі Вербового на Запоріжжі.