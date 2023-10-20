В районе Марьинки враг безуспешно штурмовал, более 16 атак оккупантов отбито - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Силы обороны Украины отбили более 16 атак российских войск в районе Марьинки Донецкой области, сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.
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"На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силы обороны Украины отбили более 16 атак врага", - сообщил Ковалев.
Детали
По словам спикера, на Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
"На Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области, а также 12 атак противника в районе Надии Луганской области. На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потерь позиций в районе Макеевки Луганской области", - отметил Ковалев.
За прошедшие сутки, по словам спикера Генштаба, произошло около 90 боевых столкновений.
Напомним
Силы обороны не допустили потерь позиций в районе Вербового на Запорожье.