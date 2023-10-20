Сили оборони не допустили втрат позицій у районі Вербового - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, не допустили втрат позицій у районі Вербового Запорізької області, повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
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"(Сили оборони) продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.
А також на Бахмутському напрямку, з його слів, "ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення у районі Кліщіївки Донецької області".
"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога. Наші захисники не допустили втрат позицій у районі Вербового Запорізької області", - сказав Ковальов.
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії і несе численні втрати.