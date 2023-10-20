На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії і несе численні втрати - Генштаб

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"На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога на цьому напрямку становили вбитими та пораненими майже 900 російських окупантів. Знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника", - сказав Ковальов.

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Зі слів речника, безуспішними були наступальні дії окупантів у районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

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У ГУР підтвердили великі втрати техніки росіян під Авдіївкою.