На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и несет многочисленные потери - Генштаб

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"На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. За прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили убитыми и ранеными почти 900 российских оккупантов. Уничтожено и повреждено почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника", - сказал Ковалев.

Детали

По словам спикера, безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалиново, Степного и Северного Донецкой области.

Ранее

В ГУР подтвердили большие потери техники россиян под Авдеевкой.