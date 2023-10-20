На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и несет многочисленные потери - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. На Авдеевском направлении российские войска возобновили наступательные действия и несут многочисленные потери в живой силе и технике, сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.
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"На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. За прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили убитыми и ранеными почти 900 российских оккупантов. Уничтожено и повреждено почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника", - сказал Ковалев.
Детали
По словам спикера, безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалиново, Степного и Северного Донецкой области.
Ранее
В ГУР подтвердили большие потери техники россиян под Авдеевкой.