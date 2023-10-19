У ГУР підтвердили великі втрати техніки росіян під Авдіївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив інформацію про те, що російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в селі Красногорівка на Авдіївському напрямку та додав, що це не остаточні цифри й втрати можуть бути більшими. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Це не остаточні цифри й втрати очевидно можуть бути більші у загарбників у техніці та живій силі. І так, якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів», - повідомив представник ГУР.
Юсов назвав намагання росіян «взяти» Авдіївку політичним завданням.
Контекст
Телеграм-канал Deepstate з посиланням на супутникові знімки повідомляв, що в селі Красногорівка на Авдіївському напрямку, що росіяни втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки.
Доповнення
Російські окупанти не полишають спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку, українські воїни відбили три атаки ворога.