В ГУР подтвердили большие потери техники россиян под Авдеевкой

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 1876 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 8954 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 22750 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 100730 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 57821 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 79942 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 225275 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76555 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125002 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168081 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.1м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 101540 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 96603 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 147152 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 69152 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 21763 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 100710 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 147717 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 225265 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 275789 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 326958 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 10087 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 22155 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 69534 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 58150 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56479 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

В ГУР подтвердили большие потери техники россиян под Авдеевкой

Киев • УНН

 • 217687 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о том, что российские оккупанты потеряли не менее 63 единиц военной техники в селе Красногоровка на Авдеевском направлении и добавил, что это не окончательные цифры и потери могут быть больше. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В ГУР подтвердили большие потери техники россиян под Авдеевкой

Цитата

«Это не окончательные цифры и потери очевидно могут быть больше у захватчиков в технике и живой силе. И да, если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов», - сообщил представитель ГУР.

Юсов назвал попытки россиян «взять» Авдеевку политической задачей.

Контекст

Телеграм-канал Deepstate со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что в селе Красногоровка на Авдеевском направлении, что россияне потеряли по меньшей мере 63 единицы военной техники.

Дополнение

Российские оккупанты не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку, украинские воины отбили три атаки врага.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,571.04