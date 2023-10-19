В ГУР подтвердили большие потери техники россиян под Авдеевкой

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«Это не окончательные цифры и потери очевидно могут быть больше у захватчиков в технике и живой силе. И да, если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов», - сообщил представитель ГУР.

Юсов назвал попытки россиян «взять» Авдеевку политической задачей.

Контекст

Телеграм-канал Deepstate со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что в селе Красногоровка на Авдеевском направлении, что россияне потеряли по меньшей мере 63 единицы военной техники.

Дополнение

Российские оккупанты не оставляют попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку, украинские воины отбили три атаки врага.