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Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили три атаки ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 183708 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку, українські воїни відбили три атаки ворога, повідомив у четвер в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.

Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили три атаки ворога - Генштаб

Цитата

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку, наші воїни відбили три атаки ворога. Російські окупанти безуспішно намагалися проводити наступальні дії у районах Новокалинового та Первомайського Донецької області", - сказав Ковальов.

На Мар'їнському напрямку, з його слів, українські захисники "відбили 17 атак ворога у районі Мар'їнки та чотири атаки у районі Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога у районі Новомайорського Донецької області".

"На Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога у районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще понда 10 атак противника у районі Надії Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога у районі Макіївки Луганської області", - зазначив Ковальов.

Протягом минулої доби, зі слів речника Генштабу, відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Добою раніше на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 5 атак російських військ.

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