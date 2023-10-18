На Авдіївському напрямку відбили ще понад 5 атак ворога - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили понад 5 атак російських військ, повідомив у середу в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, де українські воїни протягом минулої доби відбили понад 5 атак ворога", - сказав Ковальов.
На Мар'їнському та Шахтарському напрямках, з його слів, українські захисники "відбили понад 20 атак ворога у районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також дві атаки - південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області".
"На Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога у районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще 9 атак противника у районі Надії Луганської області", - зазначив Ковальов.
Протягом минулої доби, зі слів речника Генштабу, відбулося 69 бойових зіткнень.
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Сили оборони мають частковий успіх південніше Роботиного.