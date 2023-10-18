Сили оборони мають частковий успіх південніше Роботиного - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сили оборони України мають частковий успіх у районі південніше Роботиного Запорізької області, повідомив у середу в ефірі телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
Сили оборони України, з його слів, продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
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"Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.
А також на Бахмутському напрямку, з його слів, "ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення у районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області".
"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, мають частковий успіх у районі південніше Роботиного Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - сказав Ковальов.
З його слів, тут ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.
Нагадаємо
Як повідомляли у Генштабі 17 жовтня, Сили оборони мали успіх західніше Вербового, відбили три атаки ворога біля Андріївки.