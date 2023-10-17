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Сили оборони мають успіх західніше Вербового, відбили три атаки ворога біля Андріївки - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сили оборони України мають успіх західніше Вербового, відбили три атаки російських військ біля Андріївки, повідомив у вівторок речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН

Сили оборони мають успіх західніше Вербового, відбили три атаки ворога біля Андріївки - Генштаб

Сили оборони України, з його слів, продовжують наступальні дії на Бахмутському та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Цитата

"На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах", - повідомив Ковальов.

А також на Бахмутському напрямку, з його слів, українські захисники "відбили три атаки противника у районі населеного пункту Андріївка Донецької області".

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, мають частковий успіх у районі західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, тут виснажують ворога", - сказав Ковальов.

Водночас, з його слів, "на Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області".

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