Силы обороны имеют успех западнее Вербового, отразили три атаки врага у Андреевки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Силы обороны Украины имеют успех западнее Вербового, отразили три атаки российских войск возле Андреевки, сообщил во вторник спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
Силы обороны Украины, по его словам, продолжают наступательные действия на Бахмутском и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
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"На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах", - сообщил Ковалев.
А также на Бахмутском направлении, по его словам, украинские защитники "отразили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области".
"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, здесь истощают врага", - сказал Ковалев.
В то же время, по его словам, "на Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области".
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