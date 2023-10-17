Силы обороны имеют успех западнее Вербового, отразили три атаки врага у Андреевки - Генштаб

Силы обороны Украины, по его словам, продолжают наступательные действия на Бахмутском и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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"На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах", - сообщил Ковалев.

А также на Бахмутском направлении, по его словам, украинские защитники "отразили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области".

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, здесь истощают врага", - сказал Ковалев.

В то же время, по его словам, "на Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботиного и западнее Вербового Запорожской области".

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