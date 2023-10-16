На Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіхи, ворог через втрати перекидає додаткові сили - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку, російські війська через катастрофічні втрати перекидають сюди додаткові сили, повідомив у понеділок речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
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"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, мають успіхи східніше Кліщіївки, східніше Андріївки та північніше Курдюмівки. У той же час окупанти протягом тижня здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення у цих районах", - зазначив Ковальов.
"Окрім того, через катастрофічні втрати у живій силі російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи", - додав речник Генштабу.
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку ворог за тиждень здійснив понад 100 спроб витіснити Сили оборони, ЗСУ дали відсіч усім атакам.