На Бахмутском направлении Силы обороны имеют успехи, враг из-за потерь перебрасывает дополнительные силы - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении, российские войска из-за катастрофических потерь перебрасывают сюда дополнительные силы, сообщил в понедельник спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
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"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательных действий южнее Бахмута, имеют успехи восточнее Клещеевки, восточнее Андреевки и севернее Курдюмовки. В то же время оккупанты в течение недели совершили более 20 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах", - отметил Ковалев.
"Кроме того, из-за катастрофических потерь в живой силе российские оккупанты перебрасывают на Бахмутское направление дополнительные подразделения", - добавил спикер Генштаба.
Напомним
На Авдеевском направлении враг за неделю совершил более 100 попыток вытеснить Силы обороны, ВСУ дали отпор всем атакам.