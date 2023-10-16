На Авдіївському напрямку ворог здійснив понад 100 спроб витіснити Сили оборони, ЗСУ дали відсіч усім атакам - Генштаб

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"На Авдіївському напрямку противник минулого тижня активізував наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив понад 100 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєверного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області. Підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам ворога на цьому напрямку, знищивши сотні російських загарбників та десятки танків та бронемашин", - сказав Ковальов.

З його слів, українські воїни впевнено виснажують наступальний потенціал російських окупантів.

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