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На Авдіївському напрямку ворог здійснив понад 100 спроб витіснити Сили оборони, ЗСУ дали відсіч усім атакам - Генштаб

Київ • УНН

 • 267900 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку російські війська за минулий тиждень активізували наступальні дії в районі Авдіївки, здійснили понад 100 спроб витіснити Сили оборони, ЗСУ дали відсіч усім атакам, повідомив у понеділок речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив понад 100 спроб витіснити Сили оборони, ЗСУ дали відсіч усім атакам - Генштаб

Цитата

"На Авдіївському напрямку противник минулого тижня активізував наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив понад 100 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєверного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області. Підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам ворога на цьому напрямку, знищивши сотні російських загарбників та десятки танків та бронемашин", - сказав Ковальов.

З його слів, українські воїни впевнено виснажують наступальний потенціал російських окупантів.

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