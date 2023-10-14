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рф хоче окупувати всю Донеччину до кінця року, Авдіївка для них вкрай важлива - голова МВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російським окупантам поставлена задача до кінця року вийти на адміністративні кордони Донецької області. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо 13 жовтня, передає УНН.

Цитата

«Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива», - сказав Барабаш.

Він заявив, що для України Авдіївка стратегічно важлива тому, що вона дуже близько до Донецька.

«Між крайніми вулицями Авдіївки та Донецька трохи понад 6 кілометрів. І найголовніше те, що це стратегічна висота. Вся Авдіївка і більшість територій навколо — це панівні висоти й саме тому для нас це важливо», - зазначив він.

Барабаш також пояснив, чому для росіянам стратегічно важлива Авдіївка.

«По-перше, вони хочуть захопити ці висоти. Не дати можливості нам контролювати дуже серйозну ділянку фронту біля Донецька. Це понад 50 кілометрів лінії фронту. Це дуже багато. Тим більше це лінія фронту, яка наближена до Донецька. По-друге, це все-таки трохи відвернути увагу і не дати можливості перекинути наші сили на інші напрямки. Бо дійсно, в них є проблеми і на Бахмутському напрямку, і на Запорізькому. Таким чином, вони намагаються трохи "скувати" наші сили саме на Авдіївському напрямку», - розповів Барабаш.

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Також, за його словами, ще одна важлива для росіян річ - це те, що вони чекали головного удару нашого контрнаступу саме на Донецьк.

«Дуже багато було такої інформації в їхніх телеграм-каналах. І вони зараз це так подають, що буцімто вони попередили ймовірний основний удар контрнаступу саме на столицю "недореспубліки", що вони почали першими ці наступальні дії. Ну і, напевно, одне з найголовніших для них - їм була потрібна бодай якась "перемога". Бо останнім часом з цим у них якось не дуже. І саме для цього була вибрана Авдіївка, яка з 2014-го року поруч, втім незламна, яку вони не можуть взяти, що тільки вони не робили за ці всі роки. Нічого в них не виходить», - сказав Барабаш.

Окрім того, Барабаш заявив, що окупанти не прорвали лінію оборони.

«Лінія оборони як трималась, так і тримається. Жодної стратегічної висоти їм не вдалося взяти», - додав він.

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