Навколо Авдіївки ворог п'яту добу не припиняє штурмових дій, усю ніч були стрілецькі бої - МВА

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«Дуже гаряче, дуже спекотно. Уже сьогодні п'яту добу ворог не припиняє штурмових дій, обстрілів позицій навколо міста. Намагається він все ж таки місто оточити. Усе більше й більше нових сил вони кидають для реалізації своїх задач», - сказав Барабаш.

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Голова МВА зазначив, що ніч минула більш-менш спокійно.

«Це перша ніч, мабуть, з початку цього загострення, що в місті не було ракетних ударів вночі. Були, звичайно, поодинокі, якісь хаотичні обстріли, були поодинокі прильоти по старій частині міста, по центральній. Але масованих серйозних обстрілів по місту не було. Чого не скажеш по позиціях. Там тиші немає взагалі. Усю ніч тривають стрілецькі бої, як з півдня, так і з півночі від міста. Також працює артилерія, вона працює цілодобово, немає перерв. Навіть якщо є якісь перерви в роботі ствольної артилерії, то відразу замість неї вмикається і система РСЗВ «Град», і танкові обстріли, по позиціях, звичайно ж, дуже багато працює авіація, дуже багато»,- розповів Барабаш.

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За його словами, пошуково-рятувальні роботи досі немає змоги проводити через постійні обстріли.

«Сьогодні вночі трохи випав невеличкий дощ, сподіваюсь, що трохи сповільнить їхні штурмові дії, активність з одного боку. З іншого боку, такі погодні умови дають менше змоги використовувати безпілотні літальні апарати. Удень їх дуже багато, і над містом, і по позиціях, звичайно, вони літають. Якщо мова йде про «Мавіки», звичайні невеличкі коптери, то їх можна збивати, бо вони, як правило, над містом вони літають на невеликих висотах», - зазначив Барабаш.

Проте він зауважив, що росіяни здебільшого використовують безпілотні апарати тактичного рівня типу «Орлан», які дуже високо йдуть.

«Неможливо їх дістати. Вони бачать, що як тільки десь збираються люди чи розбирати завали, чи отримувати гуманітарну допомогу, то відразу туди починають працювати артилерією, «Градами»… З початку загострення ми зупинили завезення гуманітарної допомоги з точки зору безпеки, тому що «гатять» по логістиці, по дорозі майже постійно», - сказав Барабаш.

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