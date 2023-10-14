Вокруг Авдеевки враг пятые сутки не прекращает штурмовых действий, всю ночь были стрелковые бои - ГВА

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«Очень горячо, очень жарко. Уже сегодня пятые сутки враг не прекращает штурмовых действий, обстрелов позиций вокруг города. Пытается он все же город окружить. Все больше и больше новых сил они бросают для реализации своих задач», - сказал Барабаш.

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Глава ГВА отметил, что ночь прошла более-менее спокойно.

«Это первая ночь, пожалуй, с начала этого обострения, что в городе не было ракетных ударов ночью. Были, конечно, единичные, какие-то хаотичные обстрелы, были единичные прилеты по старой части города, по центральной. Но массированных серьезных обстрелов по городу не было. Чего не скажешь по позициям. Там тишины нет вообще. Всю ночь продолжаются стрелковые бои, как с юга, так и с севера от города. Также работает артиллерия, она работает круглосуточно, нет перерывов. Даже если есть какие-то перерывы в работе ствольной артиллерии, то сразу вместо нее включается и система РСЗО «Град», и танковые обстрелы, по позициям, конечно же, очень много работает авиация, очень много»,- рассказал Барабаш.

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По его словам, поисково-спасательные работы до сих пор нет возможности проводить из-за постоянных обстрелов.

«Сегодня ночью немного выпал небольшой дождь, надеюсь, что немного замедлит их штурмовые действия, активность с одной стороны. С другой стороны, такие погодные условия дают меньше возможности использовать беспилотные летательные аппараты. Днем их очень много, и над городом, и по позициям, конечно, они летают. Если речь идет о «Мавиках», обычных небольших коптерах, то их можно сбивать, потому что они, как правило, над городом они летают на небольших высотах», - отметил Барабаш.

Однако он отметил, что россияне в основном используют беспилотные аппараты тактического уровня типа «Орлан», которые очень высоко идут.

«Их невозможно достать. Они видят, что как только где-то собираются люди или разбирать завалы, или получать гуманитарную помощь, то сразу туда начинают работать артиллерией, «Градами»… С начала обострения мы остановили завоз гуманитарной помощи с точки зрения безопасности, потому что «бьют» по логистике, по дороге почти постоянно», - сказал Барабаш.

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